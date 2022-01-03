Складено рейтинг кращих фітнес-трекерів для дітей на початку 2022 року

Ми підібрали кілька цікавих гаджетів, які допоможуть вашим дітям залишатися у русі.





Навіщо потрібні фітнес-трекери для дітей? Для тих же цілей, що й дорослим, змушувати їх більше рухатися, замість сидіти вдома. Звичайно, список функцій у дитячому браслеті відрізняється від дорослого. Більше того, щоб зацікавити дитину, робити це необхідно в ігровій формі, так, щоб їй було цікаво. Відомі виробники спортивних трекерів для дітей, наприклад Garmin або Fitbit, добре це розуміють.

Варто зазначити, що багато виробників відмовилися від виготовлення дитячих трекерів на користь смарт-годинників. В останніх більше можливостей, причому функціонал вони отримують корисний не тільки для дітей, а й для батьків, які купивши дитині розумний годинник, можуть не хвилюватися про місцезнаходження чада.

Для тих користувачів, які лише хочуть змусити своїх малюків активніше проводити вільний час нижче представлені найкращі дитячі трекери.

LEAPFROG LEAPBAND

Опції: відстеження активності

Сумісність: Android, iOS, Windows, OS X

Тамагочі та Покемони були популярні серед дітей з певної причини – дітей приваблює турбота про маленького віртуального вихованця. Щоб спонукати дітей більше рухатися, у Leapfrog взяли цю ідею і змішали її з фітнес-трекером.

На вибір є 8 домашніх вихованців від жаби до єдинорога, разом з якими необхідно виконувати завдання, збирати бали і грати в ігри. Спочатку доступно 14 завдань, але батьки, за бажання, можуть додати ще 36. У сумі доступно 50 різних завдань.

Бали, які дитина заробляє, виконуючи завдання, використовуються для того, щоб піклуватися про вихованця та годувати його. У режимі Pet Chef можна збирати їжу для улюбленця. У цьому режимі дитина зможе дізнаватися цікаві факти про правильне харчування. Браслет повністю вологонепроникний і підтримує режими «школа» та «беззвучний», тому гаджет не відволікатиме дітей від занять.

Пристрій призначений для дітей віком від чотирьох до семи років. На вибір пропонуються три кольори: зелений, синій та рожевий.

GARMIN VIVOFIT JR. 2

Функції: відстеження активності, моніторинг калорій та сну

Ступінь захисту: WR50

Сумісність: Android, iOS

Vivofit Jr. 2 – наступне покоління смарт-браслету для дітей від Garmin. Підрахунок кроків та досягнення цілей разом із диснеївськими персонажами, включаючи людину-павука та принцесу, стане ще цікавішим.

Але що робить процес таким цікавим? Коли діти досягають своєї мети – 60 хвилин щоденної активності, вони переходять на новий рівень. Сценарій залежить від того, який диснеївський персонаж встановлений у браслеті.

Тут батьки теж можуть використовувати програму для відстеження кроків, сну та рівня активності дитини. Якщо ви хочете встановити нагадування для роботи по дому, браслет буде дзвонити і вібрувати, нагадуючи дитині, що їй потрібно зробити (наприклад, папір та ручка означають, що настав час для домашнього завдання). За виконання нагадування можна заробити віртуальні монети, які потім можна обміняти у дорослих на винагороди.

Garmin дозволяє вибрати один із двох розмірів: цільний браслет для дітей віком від чотирьох до семи років, і регульований аналог із пряжкою для дітей від шести років і старше. Ви можете вибрати один із п’яти дизайнів з персонажами Disney, Star Wars та Marvel. Всі трекери доступні в обох випадках.

Крім того, браслет не доведеться заряджати щоночі. Від батарейки типу таблетка, якщо вірити виробнику, пристрій пропрацює близько року.

FITBIT ACE 2



Функції: відстеження активності, моніторинг калорій та сну

Ступінь захисту: IPX7

Сумісність: Android, iOS

Функціональний та модний фітнес-трекер Fitbit Ace 2 призначений для дітей віком від шести років і старше.

Першу версію трекера фактично скопіювали з Fitbit Alta, але без датчика серцевого ритму. Дизайн Ace 2 був повністю перероблений, став яскравішим і веселішим. Пристрій отримав дитячі циферблати з анімованим індикатором мети, вологозахист та окантовку навколо екрану для захисту від ударів, що, враховуючи нижчий цінник, робить гаджет у рази кращим за попередника. Пізніше коли дитина підросте, трекер можна змінити на дорослий браслет Inspire. Незважаючи на всі переваги Ace 2 так і не отримав датчик відстеження серцевого ритму.

Смарт-браслет дозволяє відстежувати кількість пройдених кроків та час сну. Отримані дані в автоматичному режимі синхронізуються із програмою на смартфоні батьків. Дитина може підключити пристрій до свого смартфона, щоб отримувати сповіщення про дзвінки або надсилати повідомлення з проханням про допомогу, якщо це потрібно.

За словами виробника, пристрій повністю відповідає вимогам, які висуваються до дитячих фітнес-трекерів. Використовуючи програму на смартфоні, можна налаштувати, хто з членів сім’ї або друзів переглядатиме отриману з браслета інформацію.

ITSIMAGICAL PRO SPORT SMART BAND

Опції: відстеження активності, підрахунок калорій

Сумісність: Android, iOS

Недорогий фітнес-браслет Itsimagical пропонує покупцям найнеобхідніший набір можливостей – відстеження фізичної активності, відстань, спалення калорій. Щоб змусити дитину займатися спортом, цей пристрій працює разом із фірмовим додатком. Чим активніше малюк займається, тим більше заробляє балів – а значить купує для свого віртуального вихованця іграшки, ласощі та отримує інші приємні бонуси.

Браслет виконаний із силікону. Він легкий, добре сідає на руку, а найголовніше – матеріал не викликає алергію. Надійне кріплення гарантує, що трекер випадково не загубиться. Рекомендований вік користувачів – від 6 до 9 років. Пристрій синхронізується зі смартфоном або планшетом по Bluetooth – підтримуються ОС Android 4.4, iOS 7.0 та їх новіші версії. Працює аксесуар від батареї CR2032, її вистачає в середньому на 3 місяці. Виконаний девайс у червоному чи синьому кольорі.

UNICEF ​​KID POWER BAND

Опції: відстеження активності

Ступінь захисту: IP67

Сумісність: Android, iOS

Як додаткове заохочення активності ваших дітей, Kid Power Band від Unicef ​​допомагає відправляти пакети з їжею нужденним дітям по всьому світу. Чим більше часу ваша дитина бігатиме ігровим майданчиком і залишатиметься активною, тим більше їжі відправить Unicef.

Але Kid Power Band йде далі. По завершенні місій можна переглянути нові відео, які більш детально розкривають діяльність компанії. Для батьків є спеціальний додаток, в якому відображаються пройдені місії та поточні досягнення дітей.

Браслет на фоні аналогів продуманий гірше, але стимул, який він ставить перед дітьми, — чудове заохочення рухатися ще більше. За підрахунками Unicef ​​заряду акумулятора достатньо для 7 днів автономної роботи пристрою. Якщо ж дитині сподобається ідея і вона захоче рухатися більше, ніж звичайно, заряджати трекер, можливо, доведеться і частіше.

Power Band випускається в п’яти різних варіаціях, три з яких обмежені версії Star Wars.