NASA бере iPhone на Місяць: смартфони Apple офіційно сертифіковано для місії Artemis

Космічне агентство NASA офіційно сертифікувало смартфони Apple для використання в рамках історичної програми Artemis, яка має на меті повернення людини на Місяць. Як повідомляє Bloomberg, астронавти будуть екіпіровані найновішими моделями iPhone для фото- та відеофіксації ключових моментів експедиції.

Це рішення дозволить екіпажу оперативно документувати події та ділитися якісним контентом із громадськістю, роблячи першу за понад 50 років висадку на супутник Землі максимально наочною для всього світу.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман підкреслив, що використання iPhone є частиною нової стратегії агентства, спрямованої на скорочення бюрократії та поглиблення співпраці з приватним сектором. Залучення комерційних технологій, таких як рішення від SpaceX чи Apple, значно прискорює реалізацію складних космічних програм.

Експерти вже порівнюють цей крок з історією годинника Omega Speedmaster Professional, який супроводжував місії Apollo і став легендою, будучи доступним у звичайних магазинах. Тепер такий статус може отримати й iPhone.

Інтеграція споживчої електроніки в програму Artemis не обмежується лише смартфонами. Раніше стало відомо, що Nokia у співпраці з Axiom Space впроваджує технологію 4G/LTE-зв’язку безпосередньо у скафандри астронавтів для місії Artemis III. Таким чином, майбутні дослідники Місяця матимуть не лише передові системи життєзабезпечення, а й звичні земні інструменти комунікації та фіксації історії.