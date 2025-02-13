realme GT 7 Pro Racing Edition – найдешевший смартфон на базі Snapdragon 8 Elite

Випущено «народний» флагман realme GT 7 Pro Racing Edition з батареєю на 6500 мА*год. У базовій конфігурації смартфон коштує всього $425. І це найнижчий цінник для флагмана на Snapdragon 8 Elite.

realme GT7 Pro Racing Edition є злегка спрощеною версією GT7 Pro. Головною відмінністю стала відсутність телевика. Тильна камера подвійна, з головним модулем на 50 Мп і шириком на 8 Мп. Селфі-камера на 16 Мп.

Крім того, у смартфона простіший OLED-дисплей. Замість панелі Samsung використовується 6,78-дюймовий екран BOE. Роздільна здатність – 2780 × 1264 пікселів, пікова яскравість – 120 Гц. Є підтримка HDR10+ і Dolby Vision.

Апаратна основа новинки – Snapdragon 8 Elite. Об’єм ОЗП – 12 або 16 ГБ, ПЗП – 256 або 512 ГБ. Є потужна система охолодження. Автономність забезпечує батарея на 6500 мА*год зі швидкою 120-ватною дротовою зарядкою.

Передбачено захист IP68/IP69. Важить гаджет 218 г.

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