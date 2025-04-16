GeForce RTX 5060 Ti порівняли з GTX 1660 Ti, RTX 2060 SUPER, RTX 3060 Ti та RTX 4060 Ti

Автори YouTube-каналу Hardware Canucks опублікували результати порівняльного тестування відеокарт NVIDIA класу xx60 Ti з останніх п’яти поколінь.

Як тестовий стенд використовувався ПК із процесором Ryzen 9800X3D, материнською платою ROG CROSSHAIR X870E HERO і 32 ГБ оперативної пам’яті стандарту DDR5-6000 із таймінгами CL30. Можливості карт перевірили в 14 актуальних тайтлах з максимальними налаштуваннями графіки і нативними роздільними здатностями 1080р і 1440р.

За підсумками тестів у 14 іграх із класичною растеризацією GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ виявилася на 16 % швидшою за GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ і на 27 % продуктивнішою за GeForce RTX 3060 Ti. Апгрейд з GeForce RTX 2060 SUPER на GeForce RTX 5060 Ti дасть користувачеві 80-87 % приросту швидкодії залежно від роздільної здатності. А якщо порівнювати новинку з GeForce GTX 1660 Ti, то різниця складе 185-192 %.

Крім цього фахівці провели кілька тестів в іграх з трасуванням променів. Тут новинка ще сильніше обганяє карти лінійок RTX 2000 і RTX 3000 через наявність більш сучасних RT-ядер.