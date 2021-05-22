Galaxy F52 – новий смартфон середньої руки від Samsung

Компанія Samsung анонсувала свій новий смартфон Samsung Galaxy F52. Апарат являє собою середньобюджетне рішення з підтримкою мереж п’ятого покоління на процесорі Snapdragon 750G. З переваг пристрою відзначається IPS-екран з частотою оновлення 120 Гц, гібридний лоток для двох SIM-карт і microSD об’ємом до 1 ТБ.





Смартфон має 8 ГБ оперативної пам’яті і 128 ГБ постійної, а за автономність відповідає акумулятор ємністю 4500 мАг з 25-ватної швидкою зарядкою. Програмноїю основою стала Android 11 з One UI 3.1.

На задній панелі розташувалися чотири датчика основної камери, які мають розширення 64, 8, 2 і 2 МП. Galaxy A52 здатний записувати відео в 4К при 30 кадрах в секунду і сло-мо в Full HD при 120 кадрах в секунду. Попереду ж встановлена ​​16-мегапіксельна фронталка.

Купити Samsung Galaxy F52 вже зараз можна в Китаї за 1999 юанів (8500 гривень). Чи буде міжнародний реліз, поки невідомо.