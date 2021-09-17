Опубліковані перші виміри продуктивності iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro з 6 Гб оперативної і 1Тб вбудованої пам’яті набрав в бенчмарку AnTuTu майже 840000 балів. Вся справа в новому чіпі Apple A15, який сама компанія називає найшвидшим в світі.





У порівнянні з торішнім флагманом, iPhone 13 Pro виявився швидшим у всіх категоріях для порівняння. Спритніше стали і процесор, і графічний чіп, і внутрішня пам’ять. Остання, до речі, виявилася швидше на 44%, ніж у iPhone 12 Pro.

Анонсований приріст продуктивності, на справді, не феноменальний – 19% для GPU і 17% для CPU. І це незважаючи на додане ядро ​​- в iPhone 13 Pro їх п’ять. Інформацію про тип і швидкість використовуваної оперативної пам’яті тест AnTuTu не представляє, тому залишається чекати фізичної розборки смартфона від iFixit.