Три версії FSR порівняли на відеокарті Radeon RX 9070 XT

FSR 2 порівняли з FSR 3 і FSR 4 на ПК з відеокартою Radeon RX 9070 XT. Порівняння провели в вимогливому рольовому бойовику Cyberpunk 2077 в роздільній здатності 4K.

Тестовий стенд наступний:

ОС: Windows 11

Процесор: Core i9 14900K

Материнська плата: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming

ОЗУ: 32 ГБ DDR5-6000

Кулер: MSI MAG CORELIQUID C360

SSD: два SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 по 1 ТБ

Блок живлення: CORSAIR HX Series HX1200 на 1200 Вт

Результати:

Cyberpunk 2077 в 4K, всі апскейлери в режимі Quality — 47 fps (нативна роздільна здатність), 69 fps (FSR 2), 71 fps (FSR 3), 66 fps (FSR 4).

Cyberpunk 2077 в 4K, всі апскейлери в режимі Performance — 110 fps (FSR 2), 112 fps (FSR 3), 100 fps (FSR 4).

Висновок — FSR 3 найшвидший, але якість зображення найвища з FSR 4.