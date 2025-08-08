Гра The Elder Scrolls Online тимчасово стала безкоштовною

Ось-ось стартує QuakeCon — захід, на якому Bethesda Softworks вшановує старі та нові хіти id Software. Втім, розпродажі та акції на честь виставки стосуються всіх брендів Bethesda — в тому числі і The Elder Scrolls.

Наприклад, до 12 серпня компанія зняла цінники з The Elder Scrolls Online. Будь-хто може завантажити і спробувати фентезійну MMORPG безкоштовно — за умови, звичайно, що у людини є PC, PlayStation або Xbox. Варто, втім, зауважити, що гостям доступний тільки базовий контент: 24 локації, чотири класи (Чародій, Клинок ночі, Храмовник і Лицар-дракон) і два PvP-режими (Поля битв і Війна Альянсів). Нові користувачі також автоматично отримають 500 корон для покупок у внутрішньоігровому магазині.

Нагадаємо, що цього року у фанатів багатокористувацької The Elder Scrolls траур: через скорочення Microsoft скасувала новий проект ZeniMax Online Studios. Студія розробляла кіберпанківську MMO під назвою Blackbird, і, якщо вірити інсайдерам, це був дуже сильний тайтл, який придушили в зародку абсолютно даремно.