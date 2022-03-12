США вимкнула у Росії мобільний супутниковий зв’язок Globalstar

Головний офіс Globalstar, який розташований у США, вирішив відключити російські станції сполучення з мережею.





Супутникова мережа Globalstar була запущена в комерційну експлуатацію далекого 2000-го року. Клієнти компанії отримують доступ до голосових дзвінків через супутник, а також можуть надсилати дані (але з дуже низькою швидкістю).

Мережа Globalstar функціонує на більшій частині планети Земля (винятки є, це Африка та океани). Також Globalstar пропонує своїм клієнтам спеціальні голосові термінали, IoT-пристрої та приймачі GPS.

Співвласником російського оператора “Глобалтел” є “Ростелеком”. У РФ створено три станції сполучення із глобальною мережею Globalstar. До речі, сама Globalstar збанкрутувала ще 2002-го року, але супутникова мережа її пережила і продовжує функціонувати. Правонаступником Globalstar стала Loral Space & Communications.

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