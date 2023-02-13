Doogee V Max поєднує в собі найбільший акумулятор (22000 мАг) та найпотужніший чіпсет

Міцні телефони протягом багатьох років відрізнялися досить великою ємністю акумулятора, але Doogee V Max буквально перевершив усі можливості смартфона. При ємності акумулятора 22000 мАг, V Max є смартфоном із найбільшою ємністю акумулятора в продажу.

V Max буде представлений у лютому та стане кульмінацією переваги акумуляторів Doogee. На одному заряді він здатний пропрацювати до 2300 годин в режимі очікування. Згідно з маркетинговими матеріалами компанії, його може вистачити на 25 годин ігор, 35 годин потокового мовлення, 80 годин музики та 109 годин телефонних розмов.

Він також оснащений функцією зворотної зарядки, яка дозволяє використовувати Doogee V Max як пауербанк для зарядки інших пристроїв. Акумулятор ємністю 22000 мАч дуже великий, тому для його зарядки в комплект постачання V Max входить швидкий зарядний пристрій потужністю 33 Вт.

Але V Max – це не лише потужна батарея. Для початку він працює на преміальному процесорі MediaTek Dimensity 1080. Виготовлений за 6-нм техпроцесом TMSC для підвищення енергоефективності. Це ще не все, обсяг оперативної пам’яті цього телефону може досягати 20 ГБ – 12 ГБ базової і 8 ГБ оперативної пам’яті, що розширюється. У парі з базовим сховищем на 256 ГБ, яке можна розширити до 2 ТБ за допомогою картки microSD, це найшвидша пара пам’яті та чіпсету.

Переходячи до інших характеристик, передня панель V Max покрита 6,58-дюймовим дисплеєм FHD+ з частотою 120 Гц. Характеристики IPS-дисплея включають співвідношення сторін 19:9, 401 PPI та пікову яскравість 400 ніт. Він захищений від подряпин шаром скла corning gorilla glass.

Незважаючи на те, що V Max – це міцний телефон, він не скупиться на камери. Його основна камера – це 108-мегапіксельна матриця Samsung HM2. Друга камера – особлива. Найкращий сенсор від Sony – це камера нічного бачення, здатна знімати фото та відео у повній темряві. Дві інфрачервоні лампи з боків роблять це можливим. Остання камера на задній панелі – це ультраширококутна камера 16 Мп з кутом огляду 130 °. На передній панелі є 32-Мп камера для selfie від Sony.

V max поставляється з подвійними стереодинаміками, налаштованими за технологією Hi-Res. Як і очікувалося, він оснащений ступенем захисту IP68 і IP69K, сертифікатом MIL-STD-810H, ємнісним датчиком відбитків пальців збоку, що швидко реагує, і чотирма навігаційними супутниковими системами GPS (ГЛОНАСС, Galileo, Beidou і GPS). Він також оснащений NFC, двома sim-картами nano та слотом для карт TF.

Очікується, що V Max буде запущено за день до Дня святого Валентина 13 лютого. Гаджет буде доступний для покупки на платформах AliExpress та Doogeemall. Стартова ціна становитиме $329,99 (ця ціна доступна лише на AliExpress) у період з 13 по 17 лютого.