Компанії змусять лагодити пристрої навіть після закінчення терміну гарантії

Європейський союз (ЄС) ухвалює новий звід правил, спрямованих на те, щоб зробити ремонт зламаних пристроїв доступнішим і недорогим для споживачів, потенційно подовжуючи термін служби електроніки та зменшуючи вплив на навколишнє середовище.

Розширені гарантії на відремонтовані пристрої. Якщо пристрій відремонтовано за гарантією, гарантійний термін буде продовжено на один рік.

Вимоги до ремонту після закінчення гарантії. Навіть після закінчення терміну гарантії виробники зобов’язані забезпечити ремонт такої поширеної побутової електроніки, як смартфони, телевізори та пральні машини.

Справедливі ціни на ремонт. ЄС встановить “розумні” ціни на ремонт, щоб компанії не перешкоджали ремонту високою вартістю.

Доступність запасних частин. Виробники повинні надавати запасні частини та інструменти, необхідні для ремонту, забезпечуючи незалежні ремонтні майстерні необхідними ресурсами.

Зняття обмежень на ремонт. Компанії більше не можуть використовувати програмні або апаратні обмеження для перешкоджання ремонту, а також відмовляти в обслуговуванні пристроїв, відремонтованих третіми особами.

Онлайн-ресурси для ремонту. ЄС планує запустити платформу, що зв’язує споживачів із місцевими ремонтними майстернями та продавцями вживаної електроніки.

Правила поширюються тільки на споживчі товари, виключаючи обладнання, придбане бізнесом, і промислові товари. При цьому визначення “розумної” ціни ремонту залишається відкритим, залишаючи ціноутворення в кінцевому підсумку на розсуд виробників.

Перед ухваленням нових правил знадобиться ще багато “бюрократії”.