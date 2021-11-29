Музика в животі: дівчина випадково проковтнула AirPods

У TikTok є кілька відео, в яких мешканка Бостона ділиться своїм не дуже приємним досвідом використання AirPods. За її словами, одного вечора в неї сильно розболілася голова. Вона дістала пігулку (Ібупрофен) і тримала її в одній руці, тоді як у другій руці у неї був затиснутий навушник. Ймовірно, переплутавши об’єкти, вона проковтнула аксесуар, запив його водою, пише GizmoChina.





Коли дівчина зрозуміла, що зробила, зробила кілька спроб все виправити, але вони виявилися невдалими. Вона звернулася до лікарів і керувалася їхніми порадами, поки пристрій не вийшов природним шляхом. Пізніше рентген підтвердив, що навушник не зашкодив внутрішніх органів.

Цікаво, що девайс, що знаходився в животі, все ще був підключений до iPhone.

Коли дівчина намагалася записати другові голосове повідомлення, той зазначив, що чує на ньому дивні звуки, що булькають. Це вбудований мікрофон записував звуки довкілля – середовища шлунка. Запис представлений у цьому ролику:

За словами володарки пристрою, жодних негативних наслідків після того, що сталося, вона не відчула. Дівчина зазначила, що вона далеко не єдина людина, яка припустилася такої помилки, і своєю історією поділилася, щоб інші користувачі уважніше обходились зі своїми гаджетами.