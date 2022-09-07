Вийшов ультрабюджетний смартфон Xiaomi, який коштує дешевше 3 тисяч гривень

Xiaomi представила в Індії ультрабюджетний телефон Redmi A1. Про це повідомляє видання MySmartPrice.





Апарат має пластиковий корпус, 6,52-дюймовий IPS-екран, ОС Android 12 Go Edition. “Це телефон для тих, хто хоче випробувати мобільну операційну систему Android і відмовитися від звичайного телефону”, – охарактеризували новинку автори.

Девайс відрізняється дуже доступною щодо інших подібних гаджетів ціною. На місцевому ринку його оцінили в 6499 рупій (дешевше 3000 гривень за актуальним курсом). Невідомо, чи буде пристрій доступний на інших ринках.

Redmi A1 отримав спрощений процесор MediaTek Helio A22, 2 гігабайти оперативної та 32 гігабайти вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою карт microSD. На задній панелі девайса знаходиться подвійна камера з роздільною здатністю 8 і 2 мегапікселів, спереду розташована 5-мегапіксельна селфі-камера.

Смартфон має акумулятор ємністю 5000 міліампер-годин. На закінчення журналісти зазначили, що апарат є рідкісним пристроєм від Xiaomi, який поставляється з «чистою» версією Android — без фірмової оболонки MIUI.