Samsung представила бюджетний флагман Galaxy S23 FE

Samsung анонсувала “фанатський” смартфон Galaxy S23 FE (Fan Edition), який отримав ідентичні з базовою моделлю серії S23 камери та дизайн, а також фірмовий чіп Exynos 2200.

Galaxy S23 FE оснащений 6,4-дюймовим екраном Dynamic AMOLED 2X із частотою оновлення 120 Гц. Екран також отримав підтримку технології Vision Booster, яка адаптує зображення до умов освітлення. Корпус смартфона спереду та ззаду захищений загартованим склом Gorilla Glass 5, а його рамка виконана з алюмінію. Також заявлено захист від води та пилу за стандартом IP68.

За продуктивність пристрою в залежності від ринку відповідають чіпи Snapdragon 8 Gen 1 або Samsung Exynos 2200. Об’єм оперативної пам’яті складає 8 ГБ, а вбудованою – 128 або 256 ГБ.

Основна камера Galaxy S23 FE складається з трьох модулів: основного на 50 Мп, 12-мегапіксельного ультраширококутного та 8-мегапіксельного телеоб’єктива з триразовим оптичним зумом. Спереду встановлена ​​селфі-камера з роздільною здатністю 10 Мп.

Новинка отримала акумулятор ємністю 4500 мАг з підтримкою провідної зарядки на 25 Вт. Також заявлено наявність бездротової зарядки, проте її потужність не уточнюється.

Смартфон поставляється з попередньо встановленою операційною системою Android 13 та фірмовою оболонкою One UI 5.1. Samsung обіцяє випускати для Galaxy S23 FE оновлення ОС протягом чотирьох років та протягом п’яти років підтримувати пристрій патчами безпеки.

Продаж новинки стартує 26 жовтня. Вартість базової версії 8/128 ГБ у США становитиме $600.