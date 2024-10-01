Apple додасть на iPhone ще одну кнопку

Смартфони серії iPhone 16 тільки почали надходити в продаж, а компанія Apple вже думає, чим шокувати фанатів бренду наступного року.

За словами інсайдера MajinBu, iPhone 17 Pro, який вже тестується в стінах кампуса в Купертіно, оснащений новою кнопкою. Вона замінює відразу дві кнопки регулювання гучності і кнопку «Дії». При цьому сама кнопка схожа на нову кнопку «Контролю камери». Тобто, вона сенсорна. Схоже, що свайпами можна буде регулювати гучність, а натисканням запускати певний додаток.

Поки незрозуміло, чи наважиться Apple довести цей концепт до релізу, чи відмовиться від впровадження нової кнопки в лінійку iPhone 17. У компанії в запасі ще цілий рік, тому вона ще може кілька разів передумати.