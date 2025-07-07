Названо причину малих акумуляторів в смартфонах Apple та Samsung

З недавніх пір смартфони з Китаю почали отримувати акумулятори ємністю до 7000 мАг, тоді як АКБ в пристроях Samsung, Apple і Google залишаються на рівні 5000 мАг і нижче. Тепер стала відома причина, чому так відбувається. І це зовсім не економія або технічне відставання.

Як пояснив інсайдер і блогер @UniverseIce, в США діє норматив 49 CFR 173.185, що обмежує максимальну енергоємність одного акумуляторного елемента до 20 Втч. Перевищення цього порогу переводить пристрій в категорію «небезпечних вантажів», що збільшує витрати на логістику. Аналогічні обмеження існують і в ЄС. Саме тому китайські виробники часто зменшують розмір акумулятора в міжнародних версіях своїх смартфонів — наприклад, Xiaomi 15 Ultra в Китаї поставляється з батареєю на 6000 мАг, а в Європі — вже на 5410 мАг.

Деякі бренди обходять ці обмеження за допомогою двохелементних батарей, кожна з яких залишається в межах допустимого ліміту. Так, наприклад, робить OnePlus, встановлюючи в OnePlus 13 батарею сумарною ємністю 6000 мАг. Однак Samsung та інші некитайські компанії вважають за краще повністю дотримуватися нормативів. З цієї ж причини майбутній Galaxy S26 Ultra, як очікується, збереже батарею на 5000 мАг.

У той же час є сумніви щодо того, чи дійсно більш ємні батареї небезпечні. За даними останніх розслідувань, більшість інцидентів із загорянням акумуляторів відбуваються не з китайськими телефонами, а з пристроями інших великих брендів, включаючи Samsung. Це може вказувати на те, що існуючі обмеження в США і ЄС засновані на застарілих нормативах, а не на об’єктивній оцінці ризиків.