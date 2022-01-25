Apple йде на рекорд: в 2022 році планується презентація 15 нових пристроїв

2022 рік ризикує стати для Apple рекордним за кількістю анонсованих та випущених пристроїв. Їх очікується щонайменше 15, і левову їх частину компанія може представити восени 2022 р., у тому числі і в рамках лише однієї глобальної презентації. До списку увійдуть як звичні пристрої, так і нові гаджети, які Apple ніколи раніше не випускала.





Apple йде на рекорд

Apple планує провести наймасштабнішу презентацію нових пристроїв за всю свою історію. Як пише Марк Гурман (Mark Gurman) з Bloomberg, вона попередньо запланована на осінь, але поки що немає точної дати її проведення.

Останніми роками Apple влаштовує дві або три осінні презентації з проміжком у кілька тижнів, кожна з яких триває приблизно годину. Не виключено, що цього разу вона вирішить провести один супермасштабний захід. Або один анонс буде розділений на кілька частин з мінімальними перервами між ними. Сама Apple поки що ніяк не коментує свої плани на найближчу осінь.

Тім Кук вже зробив Apple першою 2-трильйонною компанією у світі. Тепер він веде її до нових рекордів.

За інформацією Гурмана, Apple збирається показати відразу чотири нових смартфони (iPhone SE 5G, iPhone 14, iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max), доступну модифікацію ноутбука MacBook Pro і моноблочний настільний ПК iMac зі збільшеною діагоналлю екрану. Нинішній вийшов у квітні 2021 р. і має дисплей на 24 дюйми. Компанію можуть скласти новий десктоп Mac Pro (востаннє він оновлювався в 2019 р.), новий лептоп MacBook Air, бездротові навушники AirPods Pro другого покоління, відразу три годинники Apple Watch (Series 8, SE і модель годинника у посиленому корпусі), а також планшетні комп’ютери – бюджетний iPad та нові моделі флагманських iPad Pro.

Можливо, Apple зробить новий Mac Pro компактнішим

Загалом, якщо нічого не зміниться, восени 2022 р. Apple покаже щонайменше 15 нових пристроїв.

Перенесення не виключено

За словами Гурмана, більшу частину своїх новинок Apple покаже саме восени. Проте аналітик Bloomberg не заперечує можливості, що як мінімум настільний ПК iMac може вийти трохи раніше.

iMac 2021 року

Apple планує провести весняний захід у березні або квітні 2022 р. Згідно з ранніми витоками, третє покоління iPhone SE вийде саме в цей період, як і попередні дві моделі. До речі, Гурман у своєму прогнозі не згадав смартфон iPhone 14 Max – спрощену версію 14 Pro Max з великим 6,7-дюймовим екраном, прем’єра якого теж очікується восени 2022 р. Він замінить собою 5,4-дюймову модель із приставкою Mini, яка не сподобалася покупцям через погану автономність та крихітний дисплей.

Додамо, що iPhone 14 можуть стати першими смартфонами Apple за останні п’ять років, у яких не виявиться знаменитої чубчика. Компанія може замінити цей гігантський виріз у екрані на крихітний отвір овальної або круглої форми.

Apple придумала елегантну та акуратну заміну «чубчику»

Не виключено весняну прем’єру планшета iPad Air з процесором А15 і як мінімум одного комп’ютера Mac. Apple може використовувати цей захід, щоб представити якийсь новий Mac з процесором M1 Pro, що дебютував восени 2021 р. в ноутбуках MacBook Pro. Гурман припускає, що це цілком може бути флагманський iMac або Mac mini. Тим не менш, прем’єра основного кістяка нової лінійки Mac 2022 навряд чи відбудеться раніше за осінь.

Сюрпризів від Apple буде багато

Apple може не обмежитися нарощуванням числа комп’ютерів із процесором M1 Pro або навіть M1 Max. Марк Гурман упевнений, що в 2022 р. з’явиться перший пристрій на ще новішому чіпі М2, і ним стане зовсім не персональний комп’ютер і навіть ноутбук.

На його думку, першим в історії гаджетом із процесором М2 усередині стане планшет iPad Pro. Не виключено, що ця лінійка поповниться абсолютно новою моделлю з незвичною діагоналлю екрана. Доповненням до нового CPU стане підтримка бездротової зарядки.

Попередній вигляд гарнітури Apple

Apple також може явити світові і свою першу гарнітуру змішаної реальності, щоб захопити цей ринок раніше за конкурентів. Поки не факт, що початок продажу цього пристрою відбудеться до кінця 2022 р., оскільки Apple, за непідтвердженою інформацією, має деякі пов’язані з ним технічні прогалини, і компанія обмежиться лише анонсом.

Ще один iPhone mini не потрібен ні користувачам, ні самій Apple

Такий досвід у Apple вже є. Восени 2014 р. вона показала годинник Watch першого покоління, але з початком їх продажу затрималася майже до літа 2015 р. Це перенесення ніяк не завадило Apple у найкоротші терміни стати лідером ринку та утримувати його роками. За даними CounterPoint Research за III квартал 2021 р., на годинник Apple Watch припадало 22% світового ринку смарт-годинників. Найближчий конкурент – Samsung має 14%.

Про ще один клас пристроїв, розумні колонки HomePod, Марк Гурман не згадує. Очевидно, в 2022 р. оновлення цієї лінійки, що складається з повнорозмірної HomePod і компактної HomePod mini, чекати не варто.

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