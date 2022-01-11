OnePlus 10 Pro представлено офіційно, його можна замовити в Китаї

Компанія OnePlus представила новий флагман для тих, хто бажає оновити смартфон у 2022 році. Cмартфон уже з 11 січня продаватиметься в Китаї. В Індії, Європі та Північній Америці він буде доступний пізніше цього року.





Флагман отримав 6,7-дюймовий дисплей із високою частотою оновлення 120 Гц та найновіший процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Камери там три: основна на 48 Мп від Sony, ширококутна на 50 Мп від Samsung та телефото на 8 Мп для 3-кратного масштабування. Є можливість зйомки 12-бітних RAW-фото, відео в 8К та LOG, а також режим fish-eye («риб’яче око») для ширококутного модуля.

Екран виконаний за технологією LTPO 2.0 і має діагональ 6,7″. Роздільна здатність – 3216 × 1440 пікселів, а частота оновлення може варіюватися від 1 Гц (для режиму AOD) до 120 Гц. Виробник називає його найплавнішим дисплеєм.

Серцем новинки став процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 із підтримкою 5G. Для любителів мобільних ігор додано технологію HyperBoost, яка забезпечує збільшення графічної продуктивності при зниженні енергоспоживання.

Автономну роботу забезпечує батарейка на 5 000 мА·ч з провідним підживленням на 80 Вт і бездротовим на 50 Вт. З ними до 100% смартфон заряджається лише за 32 та 47 хвилин відповідно. Є й обернена Qi-зарядка.

Повний перелік характеристик OnePlus 10 Pro

6,7-дюймовий 10-бітний LTPO-дисплей з роздільною здатністю 2K+, частотою оновлення до 120 Гц, яскравістю до 1300 ніт, коефіцієнтом контрастності 5 000 000:1 та склом Gorilla Glass Victus;

процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1;

8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5) та 128/256 ГБ вбудованої пам’яті (UFS 3.1);

камера з датчиками на 48 Мп (основний, Sony IMX789, OIS), 50 Мп (ширококутний, 150 º) та 8 Мп (оптичний зум ×3,3, OIS);

селфі-модуль на 32 Мп;

стереодинаміки з Dolby Atmos;

потужний лінійний вібромотор;

підтримка 5G, WiFi 6/6E, NFC, Bluetooth 5.2;

батарейка на 5 000 мА·ч з провідною зарядкою на 80 Вт та бездротовою на 50 Вт;

Android 12 з оболонкою Color OS 12.1 чи Oxygen OS 12.

Ціни на OnePlus 10 Pro починаються з 4699 юанів (≈20 000 гривень) за версію 8 + 128 ГБ. У Китаї можна буже придбати з 13 січня в офіційному магазині. Апарат буде доступний у зеленому та чорному кольорах.