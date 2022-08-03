iPhone 14 Pro та Pro Max отримають екрани Galaxy Z Fold 4

Компанія Apple встигла повністю перейти на екрани OLED, розробляючи флагманську лінійку iPhone. Однак характеристики дисплеїв не вийшли однорідними. Наприклад, у лінійці iPhone 13 молодші версії отримали лише панелі з частотою оновлення 60 Гц, тоді як у просіків цей показник досяг 120 Гц. Ця тенденція залишиться актуальною і в новому сезоні, причому моделі отримають екрани різних поколінь.





Повідомляється, що у iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max будуть дисплеї серії M12, які першими з’являться у Galaxy Z Fold 4 та Z Flip 4. А ось дві інші моделі обмежаться серією M11, які мали місце бути у Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra .

Звичайно, серія M11 не говорить про те, що iPhone 14 і iPhone 14 Max матиме частоту оновлення 120 Гц, є інформація, що задіють стару LTPS-технологію. Також йдеться про те, що Apple матиме альтернативу у вигляді екранів LG. Презентація нового покоління iPhone очікується вже у першій половині вересня.