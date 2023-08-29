Розкрито вартість та повні характеристики консолі Lenovo Legion Go

Портативну консоль Lenovo Legion Go представлять 1 вересня на виставці IFA 2023. Про це повідомляє портал WindowsReport.

Згідно з джерелом, консоль отримає 8,8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю QHD+ (2560х1600 пікселів) із частотою оновлення зображення 144 Гц та яскравістю 500 ніт. За продуктивність пристрою відповідатиме кастомний процесор AMD Ryzen Z1 Extreme з інтегрованою відеокартою Radeon 780M. На аналогічному залізі побудована консоль ROG Ally від Asus.

Legion Go стане першою у сегменті консоллю з оперативною пам’яттю стандарту LPDDR5X-7500 ємністю 16 ГБ. Вбудована пам’ять буде представлена ​​SSD-накопичувачем об’ємом від 256 ГБ до 1 ТБ. Також консолі приписують акумулятор на 49,2 Втч за допомогою зарядки потужністю 65 Вт.

За даними WindowsReport, габарити пристрою становитимуть 299х131х41 мм, а його вага буде значно вищою, ніж у конкурентів, – 854 р.

Консоль буде працювати під керуванням Windows 11 і запропонує контролери, що від’єднуються в стилі Nintendo Switch з вбудованим акумулятором ємністю 900 мАч.

У продаж Lenovo Legion Go надійде відразу після презентації 1 вересня за ціною від $800.