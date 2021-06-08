Складено ТОП-5 кращих 4K-телевізорів 2021 року

Якщо немає особливої ​​причини, по якій ви шукаєте телевізор 1080p, ви зможете задовольнити свої потреби за допомогою однієї з моделей 4k, доступних на ринку. При пошуку кращого телевізора з роздільною здатністю 4K ви повинні враховувати безліч факторів, у тому числі приміщення, в якому збираєтеся дивитися телевізор.





OLED-моделі ідеально підходять для перегляду контенту в темних кімнатах, а світлодіоди стають набагато яскравіше. Вибір одного телевізора замість іншого може залежати від особистих переваг, ідеального вибору немає.

Кращий 4K OLED-телевізор: LG C1 OLED

Тип OLED

Підтип WRGB

Роздільна здатність 4k

Розміри: 48″ 55″ 65″ 77″ 83″

Кращий 4K-телевізор з OLED-панеллю, який був протестований, – це LG C1 OLED. Він замінює LG CX OLED 2020 року і забезпечує таку ж відмінну загальну продуктивність, якою славляться OLED. Він може індивідуально відключати пікселі, що призводить до майже безкінечного коефіцієнту контрастності та ідеальної однорідності чорного, тому в темних сценах навколо яскравих об’єктів не буде засвітів. Вбудована webOS була перероблена в 2021 році, що зробило її дуже простою у використанні, тому у вас не повинно виникнути проблем з пошуком на ній ваших улюблених програм.

Він наповнений ігровими функціями, такими як FreeSync і підтримка змінної частоти оновлення (VRR) G-SYNC. Він має майже миттєвий час відгуку, що робить рух надзвичайно плавним, а затримка введення дуже мала. Телевізор має підтримку HDMI 2.1 на всіх чотирьох входах, тому ви можете підключити PS5 або Xbox Series X і насолоджуватися іграми в форматі 4K з частотою до 120 Гц навіть в HDR. Говорячи про HDR, він відображає широку кольорову гаму. Його яскравість HDR в порядку, і її може бути недостатньо, щоб дійсно виділити яскраві моменти, але він як і раніше забезпечує відмінну продуктивність HDR завдяки високому коефіцієнту контрастності.

На жаль, OLED-світлодіоди схильні до ризику необоротного вигорання. Це може відбуватися при постійному впливі статичних елементів, таких як новинний канал або комп’ютерний інтерфейс.

Кращий світлодіодний 4k-телевізор: Samsung QN90A QLED

Тип QLED

Підтип VA

Роздільна здатність 4k

Розміри: 50″ 55″ 65″ 75″ 85″

Samsung QN90A QLED – кращий 4K-телевізор зі світлодіодною панеллю. Це флагманський 4K-телевізор Samsung в лінійці Neo QLED 2021 року з міні-світлодіодним підсвічуванням. У ньому є функції, які повинні сподобатися більшості людей. Перевага світлодіодного телевізора перед OLED полягає в тому, що він несприйнятливий до постійного вигорання, тому вам не потрібно турбуватися про пошкодження телевізора після постійного впливу статичних елементів.

Підсвічування Mini LED робить цей телевізор одним з найяскравіших. У поєднанні з фантастичною обробкою відображень видимість не повинна бути проблемою навіть в найбільш яскравих умовах. Це також означає, що він виділяє основні моменти в HDR-контенті.

Що стосується характеристик темної кімнати, Samsung QN90A QLED має панель VA з високим коефіцієнтом контрастності, винятковою однорідністю чорного і відмінною функцією локального затемнення, завдяки якій чорний колір виглядає чорним при перегляді в темряві. У нього досить широкі кути огляду завдяки технології Samsung «Ультра кут огляду», тому це досить непоганий вибір.

На жаль, у цього пристрою є ефект брудного екрану в центрі, який може відволікати вас, якщо ви дивитеся спортивні передачі або хочете використовувати його в якості монітора ПК, але це може варіюватися в залежності від пристрою. В цілому, це один з кращих 4К-телевізорів, які ми тестували.

Hisense U8G

Тип ULED

Підтип VA

Роздільна здатність 4k

Розміри: 55″ 65″

Якщо ви хочете щось дешевше, то зверніть увагу на Hisense U8G. У нього немає технології кутів огляду, як у Samsung QN90A ULED, тому він має вузькі кути огляду і не призначений для широкого розташування сидінь.

Однак це означає, що U8G має більш високу природну контрастність і в поєднанні з відмінною функцією локального затемнення створює глибокий чорний колір для відмінного перегляду в темній кімнаті. Незважаючи на те, що Hisense не має міні-світлодіодного підсвічування, як у Samsung, він як і раніше має відмінну пікову яскравість SDR і вражаючу яскравість HDR, тому підсвічування виділяється так, як повинно. Нове в цій моделі у порівнянні з Hisense H9G 2020 року полягає в тому, що у нього є входи HDMI 2.1 і підтримка VRR для зменшення розривів екрану. Однак у нього є проблеми, коли локальне затемнення недоступно, коли VRR активний з Xbox Series X.

Якщо вам потрібен кращий 4K-телевізор в категорії LED, ви повинні бути задоволені Samsung, але якщо ви хочете витратити менше грошей і не заперечуєте проти вузьких кутів огляду, зверніть увагу на Hisense.

Кращий 4K HDR телевізор: Vizio P Series Quantum X 2020

Тип QLED

Підтип VA

Роздільна здатність 4k

Розміри: 65″ 75″ 85″

Vizio P Series Quantum X 2020 є кращим 4К TV для перегляду вмісту HDR. В основному він доступний у великих розмірах, тому це хороший вибір для кімнат, де ви сидите далеко від телевізора. Його інтерфейс SmartCast не найкращий, тому що здається повільним, і ви не можете завантажувати будь-які додаткові додатки, але можна транслювати практично все, що захочете, зі свого пристрою.

Він відображає одну з найширших кольорових лінійок, з майже ідеальним охопленням зазвичай використовується колірного простору DCI P3 і великим охопленням більш широкого діапазону Rec. 2020. У HDR він стає неймовірно яскравим, тому невеликі відблиски виділяються так, як повинні. Завдяки панелі VA він має видатний коефіцієнт контрастності, чудову однорідність чорного, а його функція локального затемнення повного масиву ще більше підсилює будь-які чорні кольори, тому він відмінно підходить для перегляду фільмів HDR в темних кімнатах. Якщо ви також дивитеся контент в яскравих кімнатах, він стає досить яскравим, щоб боротися з відблисками, і відмінно справляється з відображенням.

На жаль, у нього є проблеми з апскейлінгом контенту 480p і 720p, тому він не рекомендується для перегляду DVD або контенту з кабельних приставок. У цього пристрою посередня точність передачі кольору і червонуватий відтінок, який зберігається навіть після калібрування. Незважаючи на ці невеликі проблеми, це один з кращих 4К-телевізорів для перегляду HDR-контенту.

Кращий бюджетний 4k-телевізор: Hisense H8G

Тип QLED

Підтип VA

Роздільна здатність 4k

Розміри: 50″ 55″ 65″ 75″

Hisense H8G – один з кращих телевізорів, для людей з обмеженим бюджетом. Це дуже хороший телевізор з роздільною здатністю 4K, який може конкурувати з більш дорогими моделями більш високого рівня. Він знаходиться нижче Hisense H9G в лінійці Hisense 2020 року, але як і раніше забезпечує якість зображення і багато функцій, які ви могли б очікувати від більш преміального телевізора. Він має вбудований Android TV, який пропонує безліч додатків для завантаження через Google Play Store, але не завжди може бути самим простим у використанні.

Він відмінно підходить для перегляду фільмів в темряві завдяки високому коефіцієнту контрастності і функції локального затемнення повного масиву. Він також підходить для добре освітлених кімнат, оскільки добре справляється з відображенням і стає досить яскравим, щоб боротися з відблисками. Контент HDR виглядає добре, а телевізор має широку кольорову гаму, але він просто не стає досить яскравим, щоб виділити відблиски в контенті HDR. Hisense H8G також підтримує HDR10 + і Dolby Vision для контенту HDR.

Як і більшість VA-панелей, він має вузькі кути огляду, через які зображення виглядає розмитим при погляді збоку, тому це не кращий варіант для широкого розташування сидінь. Також відсутня підтримка VRR для зменшення розривів екрану в іграх. Проте він має гарний час відгуку, функцію вставки чорного кадру для подальшого зменшення розмитості руху та низьку затримку введення, що має задовольнити звичайних геймерів. В цілому, це один з кращих 4К-телевізорів, якщо у вас обмежений бюджет.