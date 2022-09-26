Українці почали масово скуповувати протигази

Через ядерну загрозу в Україні стрімко зросли продажі протигазів. За 7 місяців попит виріс у 20 разів. Якщо на початку війни засоби захисту закуповували на потреби ЗСУ, то зараз українці купують їх для особистих потреб.

Починаючи з 24 лютого було декілька подій, через які громадяни України купували протигази у великій кількості:

Вхід російських військ до Прип’яті;

Захоплення ЗАЕС та обстріли Енергодара;

Ядерний шантаж Путіна (2 рази).

Окрім ядерного шантажу українці бояться хімічної зброї. Армія РФ вже не раз застосовувала фосфорні снаряди, токсичні речовини під час обстрілу мирних міст. Оскільки сьогодні в країні потенційно небезпечно всюди, то люди намагаються бути готовими до всього, навіть до масштабного отруєння.

У довоєнний час засоби захисту купували лише для підприємств, де вони необхідні. Тепер кожного разу, коли припиняють роботу реактори на ЗАЕС чи президент Росії натякає про використання ядерної зброї, громадяни всіх регіонів і окупованих територій намагаються придбати в аптеках калій йодид або розчин йоду.

В інтернет-магазинах одразу викуповують протигази та фільтри до них. Власники таких магазинів кажуть, що можуть приймати тисячі дзвінків на день Але такий ажіотаж короткочасний та проходить дуже швидкою.

Разом із тим, експерти нагадують, що під час ядерного вибуху краще прийняти йод, закрити всі щілини у домі, перекрити доступ до вентиляції та сидіти удома.

Якщо буде ядерна катастрофа важливо:

придбати свічки та радіо на батарейках;

зробити запас води та їжі;

не покидати приміщення, допоки не прийде допомога.

Брати протигаз та гуляти як сталкер непотрібно. Це небезпечно для життя.