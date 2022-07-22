Новий удар по Huawei: компанію звинувачують у стеженні за військовими США

США все не відстане від Huawei. Цього разу американський уряд підозрює китайців у тому, що вежі стільникового зв’язку виробництва Huawei збирають важливі дані з військових баз та ракетних шахт США. Розслідування ситуації вже розпочалося.





Анонімне джерело, що повідомило про побоювання США, вказує, що розслідування має конфіденційний характер і пов’язане з національною безпекою. Стартувало воно ще 2021 року, практично одразу після вступу Джо Байдена на посаду президента США.

Міністерство торгівлі, яке ініціювало розслідування, прокоментувало ситуацію таким чином:

“Ми не можемо підтвердити або спростувати поточні розслідування”. «Захист безпеки громадян США від зловмисного збору інформації життєво важливий для захисту нашої економіки та національної безпеки».

Huawei, у свою чергу, досить жорстко спростувала всі звинувачення у свій бік:

«Уряд США зловживає концепцією національної безпеки та державної влади, щоб зробити все можливе, щоб придушити Huawei та інші китайські телекомунікаційні компанії, не надавши жодних переконливих доказів того, що вони становлять загрозу безпеці для США та інших країн».

Якщо за підсумками розслідування з’ясується, що китайці справді збирають дані, на Huawei буде накладено ще важчі санкції. Вони можуть включати заборону на будь-яку співпрацю з американськими компаніями, а також змусити організації, що використовують обладнання китайської фірми, відмовитися від неї під загрозою штрафів.