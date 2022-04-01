OnePlus 10 Pro – топовий флагман представлено офіційно

Майже через три місяці після домашньої прем’єри, топовий флагман OnePlus 10 Pro був офіційно презентований і для глобального ринку. Апарат пропонується за ціною від 899 доларів у США та від 899 євро у Європі.





Нагадаємо, смартфон отримав виконаний за технологією LTPO Fluid AMOLED-дисплей діагоналлю 6.78 дюймів та роздільною здатністю 3216 х 1440 пікселів, з адаптивною частотою оновлення картинки з 1 до 120 Гц. У невеликому отворі в лівому верхньому куті екрана ховається 32-мегапіксельна фронтальна камера. Сканер відбитка пальця розташований під екраном.

Модель побудована на базі процесора Snapdragon 8 Gen 1. Передбачено 8 або 12 Гбайт оперативної та 128 або 256 Гбайт постійної пам’яті. Пристрій оснащений акумулятором на 5000 мАг, який підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт, бездротову потужністю 50 Вт, а також реверсивну для поповнення енергії сторонніх гаджетів.

Тильна камера смартфона, розроблена спільно з Hasselblad, представлена ​​трьома сенсорами – основний на 48 мегапікселів, 50-мегапіксельний ультраширококутний датчик з максимальним кутом в 150 градусів і ефектом «риб’яче око», а також 8-мегапіксельний телевізор. З інших особливостей: наявність стереодинаміків, модуля NFC, Wi-Fi 6 та слота на дві сімки.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿