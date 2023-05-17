У бункері не сховатися: що відомо про крилаті ракети Storm Shadow

Бойове застосування крилатих ракет Storm Shadow показало, що високоточна зброя залишається найнебезпечнішим видом озброєння після ядерного. Франко-британські ракети Storm Shadow мають багату історію бойового застосування.

2003 року британські ВПС використовували ракети Storm Shadow під час операції «Іракська свобода». Тоді ракети були запущені з британських винищувачів Tornado з військових цілей у Багдаді, Кіркуку та інших містах. У 2011 році британські та французькі ВПС використали ракети Storm Shadow під час військової кампанії проти Лівії. Ракети були використані для ураження військових об’єктів та обладнання, включаючи протиповітряні системи та обладнання управління, а також стоянки з авіацією та сховища з боєкомплектом для них.

Також відомо, що Storm Shadow вражали бункер лівійського лідера Муаммара Каддафі на глибині кілька метрів.

У 2014 році ракети Storm Shadow були використані у боротьбі з терористичними угрупованнями у Сирії та Іраку. Ракети були використані для знищення особливо важливих цілей, включаючи склади боєприпасів, командні пункти та мобільні ракетні пускові установки.

Проте є нюанс. Для всіх операцій, включаючи нальоти на Ірак та Лівію, зарубіжним ВПС практично не потрібно здійснювати жодних особливих маневрів, а ракети не зустрічали особливого опору, оскільки значна частина ППО до моменту застосування крилатих ракет була вже придушена. Чи це означає, що ракети Storm Shadow легко перехопити? Мабуть, що ні.

Крилата ракета Storm Shadow: характеристики, фото, дальність пуску

Незважаючи на те, що розробка крилатої ракети великої дальності Storm Shadow почалася ще в 1994 році, довести ракету до пуття вдалося не відразу. За своєю суттю британські Storm Shadow це модифікація французької крилатої ракети SCALP-EG, адаптованоъ для застосування з літаків ВПС Великобританії.

Дальність польоту британської ракети може перевищувати 250 км, а підлітна швидкість становить 950—1000 км/год. Крилата ракета SCALP-EG у версії для ВПС Франції може вражати цілі на віддаленні до 560 км, що є одним із найвищих показників у даний момент. У конструкції ракети широко застосовуються композиційні та радіопоглинаючі матеріали, що знижує її поверхню, що відбиває, до мінімальних значень.

Використання спеціальної аеродинамічної форми разом із композиційними матеріалами призвели до того, що дальність виявлення Storm Shadow літаками далекого радіолокаційного виявлення становить близько 100—130 км.

У ракеті використовується двигун Microturbo TRI 60-30, який має кілька рівнів налаштування. Це дозволяє програмно допрацьовувати ракети для пуску під кожну конкретну мету, при цьому максимальна дальність може змінюватись з урахуванням навколишньої місцевості та інших особливостей.

Як і деякі інші ракети, наприклад, російська Х-101, Storm Shadow використовує низьковисотний профіль польоту з висотою 30-50м, що ускладнює її виявлення, особливо в умовах гористої місцевості. На підльоті до мети ракета Storm Shadow, як і російські крилаті ракети, робить гірку. Під час цього маневру відстрілюється головний обтічник і включається інфрачервоний датчик наведення, що звіряє параметри цілі із заздалегідь завантаженим шаблоном.

Які завдання виконує крилата ракета Storm Shadow

Окремо варто сказати про протибункерні можливості цієї ракети. Формально тактична крилата ракета призначена для виконання інших завдань, проте поразка бетонних споруд також входить до списку бойових можливостей. Тут варто нагадати, що Storm Shadow – крилата ракета не з маленьких. Її маса – майже 1,5 тонни, 450 кг з яких припадає на дворівневу бойову частину, розроблену за технологією BROACH.

Спочатку кумулятивний заряд пробиває перешкоду (наприклад, бетон або землю), після чого основна частина боєголовки влітає всередину пробитого отвору до мети та детонує. Такий вид бойової частини може бути ефективним у разі застосування ракети проти командних пунктів, кораблів та підводних човнів у місцях базування, бункерів, мостів та інших добре укріплених цілей, руйнація яких класичними боєприпасами, у тому числі авіабомбами, є малоймовірною. Залежно від параметрів бойової роботи та впливу на ракету комплексів ППО та РЕБ при підльоті до мети Storm Shadow може вибирати мінімум із чотирьох сценаріїв атаки та електроніка ракети сама вирішує, який із цих сценаріїв вибрати та застосувати.

Це дозволяє ракеті вражати цілі на глибині близько 4 метрів під землею або об’єкти, вкриті шаром бетону товщиною близько 2,5 метра.

Крім того, ракета може бути використана на різних типах військових літаків, включаючи британські Tornado та Eurofighter Typhoon, а також французькі Rafale та Mirage 2000. Це робить ракету більш гнучкою та адаптивною до різних бойових ситуацій.

Концепція допоміжного удару та ракети ADM-160

Примітно, що одночасно з розробкою крилатих ракет великої дальності для авіаційних носіїв США було створено концепцію допоміжного повітряного удару (air strike assistance). У її основу лягли високочастотні імітатори цілі, які б «прокладати» дорогу для крилатих ракет із бойовим оснащенням.

Для цих цілей американське агентство DARPA профінансувало створення ракети ADM-160 MALD (Miniature Air-Launched Decoy) – керованої мішені, що літає, для створення перешкод радарним системам противника і уповільнення їх працездатності.

ADM-160 MALD – це компактна ракета, довжиною близько 3 метрів та вагою близько 130 кг, яка може бути запущена з борту літака. Вона оснащена не фугасною боєголовкою, а спеціальним відсіком, в якому розміщується електронний блок-генератор перешкод, що створює помилкові радарні сигнали відразу в кількох діапазонах.

На екранах радарів систем ППО така ціль виглядає як велика крилата ракета чи винищувач, через яку система ППО гарантовано застосовувати зенітні ракети. У задній секції ракети знаходиться реактивний двигун, що забезпечує запуск ADM-160 MALD на дальність від 400 до 650 кілометрів.

Ракета може бути запущена як з борту стратегічних бомбардувальників, так і з тактичних пілонів та винищувачів, що дозволяє використовувати її у різних сценаріях бойових дій.