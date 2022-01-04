Названо 7 способів, як можна легко “вбити” акумулятор будь-якого смартфона

У середньому батарея смартфона розрахована на 700-800 циклів заряду-розряду. При підзарядці щодня цього вистачає на кілька років експлуатації, після яких акумулятор починає деградувати і втрачає корисну ємність.





Але якщо регулярно припускатися помилок при зарядці девайсу, то «вбити» батарею можна ще швидше. Нижче ми пояснимо, коли і чому телефон не можна підключати до розетки, щоб його не “вбити”.

При перегріві

Нормальна температура роботи акумулятора – до +35º. Скло і метал, або пластик (тобто матеріали, з яких зроблено корпус пристрою) дуже швидко нагріваються, і так само віддають тепло. Тому навіть під навантаженням його температура швидко приходить у норму. Але якщо залишати апарат, що заряджається на сонці, або регулярно грати в процесі зарядки, то без наслідків для батарейки це не пройде – тривалий перегрів, головна причина деградації електроліту.

Після утоплення

Навіть якщо ви просушили телефон після водних процедур, не можна відразу ж підключати його до електромережі. Волога, що залишилася всередині на контактах, може викликати коротке замикання, яке повністю виведе пристрій з ладу, або окислить контакти, через що девайс почне працювати некоректно, і з часом вимагатиме ремонту.

«Потопельника» обов’язково треба просушити, продути стисненим повітрям або феном, і дати відлежати хоча б добу. Також за можливості слід розібрати пристрій та обробити контакти спеціальним засобом. Особливо якщо смартфон впаде у морську чи газовану воду.

Лежачи у ванній

Це не зовсім про пошкодження батареї, але це простий спосіб отримати премію Дарвіна. Якщо смартфон, підключений до розетки, вислизне з руки і впаде у воду – удар струмом просто вб’є власника. І новини про такі випадки трапляються нерідко.

Під подушкою на ніч

Тут уже знайома історія із перегрівом. Буває таке: гортаєш перед сном соцмережі, телефон стоїть на зарядці, а засинаючи – просто засовуєш його під подушку чи ковдру. І це погано: майже всі апарати на зарядці гріються, а якщо телефон притиснутий подушкою, теплу нема куди розсіюватися, і ефект перегріву буде посилено. Пожежа, звичайно, не трапиться, але якщо це увійде до звички, постраждає термін служби акумулятора.

При здутті батареї

Якщо акумулятор здувся, і ви спробуєте його зарядити, він може збільшитися ще більше, і пошкодити компоненти, що знаходяться поруч на материнській платі. А якщо «пощастить», то і взагалі вибухнути. Не користуйтеся пристроями з пошкодженим акумулятором, це небезпечно.

У мороз

Якщо за вікном сильно нижче 0º, ви стоїте на вулиці і в одній руці тримаєте смартфон, який заряджається від павербанка в кишені – акумулятор зазнає потужного стресу через температурні коливання. Будь-які автономні аксесуари слід заряджати при кімнатній температурі.

Електроліт Li-Ion батарей – це рідина, яка гірше проводить заряд при замерзанні. А може взагалі перестати проводити — і тоді смартфон просто вирубається, навіть якщо зарядка ще залишиться, і не включиться, поки ви його не відігрієте.

Літій-полімерні (Li-Po) батареї переносять холод краще: заряд у них проводить не рідину, а твердий полімер. Тому смартфони з Li-Pol- акумулятором нормально працюють до -20 º.

Також не варто підключати зарядку відразу після того, як ви опинитеся в теплі: зачекайте, поки гаджет нагріється (хоч б хвилин 10-20, а краще півгодини). Це необхідно, щоб через різкий перепад температури на металевих контактах не з’явився конденсат.

При пуску двигуна у машині

Заряджати телефон у машині при працюючому двигуні можна. За непрацюючого — теж. І не бійтеся, що потім не заведете: нормального автомобільного акумулятора вистачить, щоб зарядити смартфон десятки разів.

Але якщо двигун не працює, і ви його заводите – зарядку на цей час краще відключити. У момент пуску в бортовій електромережі відбувається стрибок напруги, і якщо у вас дешева магнітола, або ноунейм-зарядник у прикурювачі з Китаю – цей стрибок може зашкодити акумулятору пристрою.