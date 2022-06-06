Домашня аудіостудія: як швидко та безкоштовно відредагувати аудіо

Вважають, що для редагування аудіофайлів потрібне складне програмне забезпечення. Однак це можна зробити швидко за допомогою деяких онлайн-сервісів та аудіоредакторів для ПК. Розповімо про найпростіші та найпопулярніші інструменти.





Безкоштовні онлайн-редактори

Bear Audio

Bear Audio допоможе вирізати та видаляти фрагменти аудіо, об’єднувати різні треки в один, накладати, заглушувати, а також відключати звук у ваших файлах. До того ж сервіс має безкоштовну звукову бібліотеку, він може записувати безпосередньо з мікрофона або іншого пристрою введення і відкривати файли за URL-адресою.

Online MP3 Cutter від 123Apps

Можливості сервісу включають обрізку та об’єднання аудіо, в ньому можна змінити гучність, швидкість і висоту тону запису, програти трек задом наперед або записати звук. У пару кліків ви легко створите рінгтон для смартфона та витягнете аудіо з відеофайлу.

Незважаючи на свою назву, програма підтримує понад 300 форматів аудіо . На сайті ви знайдете докладні інструкції щодо всіх функцій.

Безкоштовні аудіоредактори для Windows та macOS

У цьому випадку вам потрібно буде інсталювати програмне забезпечення на свій комп’ютер.

Audacity

Це безкоштовна програма з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє записувати та редагувати будь-які файли. Її Иіінтерфейс здається трохи застарілим, але це дуже потужний інструмент. Він був запущений у 1999 році і з того часу не переставав розвиватися. Серед його функцій – обробка файлів, застосування ефектів, кадрування та згасання. Сервіс доступний для Windows, MacOS та Linux. Audacity може записувати живий звук через мікрофон або мікшер, або оцифровувати записи з інших носіїв.

Free Audio Editor

Цей редактор, доступний як для Windows, так і для MacOS, ідеально підходить для внесення невеликих правок та захоплення звуку на вашому комп’ютері. Він підтримує величезний список форматів, включаючи OGG, FLAC, WAV, MP3 та AIFF. У всіх них можна настроїти параметри, обрізати фрагменти, зменшити шум або покращити якість звуку.