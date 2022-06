Названий найкращий фільм року

Оголошено результати премії MTV Movie & TV Awards. Список переможців опубліковано на сайті каналу MTV.





Найкращим фільмом року названо «Людина-павук: Немає шляху додому». Виконавець головної ролі Том Холланд став найкращим актором, обігнавши Леді Гагу («Дім Gucci»), Роберта Паттінсона («Бетмен»), Сандру Буллок («Загублене місто») та Тімоті Шаламе («Дюна»).

“Ейфорія” опинилася на першому місці серед серіалів. Акторка Зендея, яка зіграла героїню Ру, також отримала нагороду за кращу роль у серіалі.

Найкращим кіногероєм визнали Чорну вдову з однойменного фільму – її зіграла Скарлетт Йоханссон . Персонажа Деніела Редкліффа із «Загубленого міста» оголосили найкращим кінолиходієм. Дженніфер Лопес була відзначена за найкращу пісню. Її композиція On My Way (Marry Me) прозвучала у картині «Перший зустрічний», у якій вона зіграла разом із Оуеном Вілсоном .