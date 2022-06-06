Долар пройшов психологічну позначку в українських обмінниках

Деякі банки вже почали продавати долар по 35 гривень, Втім середній курс долара на валютному аукціоні в Україні в понеділок вранці, 6 червня, трохи вищий і становить 35,49 грн/$ у продажу та 35,29 грн/$ – у покупці. Котирування обмінників знизилися порівняно з показниками минулої п’ятниці на 6 копійок у продажу та на 3 копійки – у купівлі.





Курс євро становить 38,05 грн/€ у продажу, а в покупці – 37,69 грн/€. У порівнянні з п’ятницею євровалюта подешевшала на 7 копійок у продажу, а в покупці зниження становило 8 копійок.

Про це свідчать дані моніторингу оголошень купівлі-продажу валюти на сайті kurs.com.ua.

Курс долара та євро в банках

В українських банках готівковий курс іноземних валют поки що зберігається на п’ятничному рівні. У середньому банки продають долар за 35,9 грн/$, а купують за 35 грн/$. Середній курс євро становить 38,3 грн/€ у продажу та 37 грн/€ у купівлі.

Про це свідчать дані порталу Мінфін.

У Приватбанку курс долара опустився на 10 копійок до 35,65 грн/$. З великих банків дорожче коштує “американець” у Райффайзен Банку (36,3 грн/$), а дешевшим – у OTP Bank. Тепер там можна купити долар за 34,75 грн/$.

Європейська валюта відразу в кількох великих банках продається рівно по 38 гривень за одиницю (ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ, Альфа-Банк). У Райффайзен Банку євро коштує 39,3 грн/€, OTP Bank – 37,25 грн/€.