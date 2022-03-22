Шкода від бездротової зарядки: міф чи реальність

Бездротова зарядка – дуже зручна річ, але ходять чутки, ніби вона може зашкодити смартфону та знизити термін служби його батареї. Розбираємось, чи це так і чи варто боятися бездротових зарядних пристроїв.





У бездротовій зарядці використовується принцип магнітної індукції, коли змінне магнітне поле виробляє електричну енергію. Це означає, що в зарядному пристрої та смартфоні є мідні котушки, які при суміщенні починають взаємодіяти між собою та індукувати електричний струм для заряджання акумулятора.

При цьому виділяється більше тепла, ніж під час звичайної зарядки, і смартфон може сильно нагріватися, саме це викликає у користувачів найбільше занепокоєння.

Але хвилюватися не варто – сертифікатами бездротової зарядки , наприклад, Qi передбачено допустимий рівень нагріву. І якщо пристрій почне перегріватися, він автоматично знизить швидкість зарядки, щоб зменшити його виділення.

Також не варто переживати за перегрів акумулятора, так як насправді нагрівається тільки мідна котушка, а не сам акумулятор.

Ще одне побоювання пов’язане з тим, що використання бездротової зарядки може зменшити термін служби акумулятора.

Але насправді такий зарядний пристрій, як і дротовий, не впливає на число циклів батареї . На цей параметр впливає лише частота зарядки: якщо ви заряджаєте гаджет кілька разів на день, це може позначитися на ємності його АКБ.

Бездротова зарядка дійсно має недолік, який, втім, не вплине на працездатність смартфона. Вона менш ефективна, ніж провідна, і споживає більше електроенергії. Однак ця різниця не настільки значна, щоб помітно позначитися на рахунках за електроенергію.

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