Наука

Риба-вампір використовує оригінальний спосіб переміщення у воді: вчені

22.03.2022
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ванделія

Міжнародна група дослідників з’ясувала , як пересувається ванделія, також відома як кандира та риба-вампір. Вони довели, що вона прикріплюється до господарів, але не харчується ними. Вчені опублікували результати дослідження Acta Ichthyologica et Piscatoria.


У новому дослідженні біологи виявили, що ванделії прикріплюються до колючого сома (Doras phlyzakion) не тільки для харчування. Вони кусали тіло риби, або її зябра, а потім не пили кров жертви. Дослідники вважали це дивним. Виявилося, що в деяких випадках за допомогою укусу кандира прикріплюються до колючих сомів, щоб подорожувати з найменшими витратами енергії. До одного сому можуть прикріпитися два такі «вампіри-автостопники».

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Риби-вампіри мешкають у водах басейну річки Амазонки. Щоб підтримувати життєдіяльність, вони запливають у зябра великих риб і прикріплюються до них, а потім живляться кров’ю господаря. Незважаючи на назву, звичайна ванделія не смокче кров: після укусу кров витікає із зябер сама. За 30-145 секунд сомик не більше 15 см у довжину насичується і залишає рибу-господаря.

У всьому світі ванделії стали відомі після повідомлень про те, що їх приваблює людська сеча. Місцеві жителі бояться цієї риби, тому що вважається, що вона може запливти в анальний отвір, вагіну або у разі маленьких особин у пеніс оголеної людини до самого сечового міхура. Там вона нібито харчується кров’ю та навколишніми тканинами, що може викликати сильні болі. Проте достовірних свідчень застрягання кандира в уретрі людини немає. Також не доведено, що цих риб приваблює людська сеча.

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22.03.2022
1 хвилина на прочитання

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