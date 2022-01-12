Ілон Маск показав «Мехазілу» – вежу, яка ловитиме ракети Starship

Ще недавно світ затамувавши подих стежив за тим, як вперше в історії багаторазові ракети вертикально сідають на плавучу платформу, але сам Ілон Маск не спочив на лаврах – мільярдер уже вважає цей метод застарілим. Глава SpaceX показав, як іде будівництво 140-метрової механічної руки, що отримала ім’я «Мехазілла». У майбутньому вона ловитиме перший ступінь Starship Super Heavy, а також інші ракети носії, які повертаються з орбіти.





“Мехазілла” знаходиться в штаті Техас, на космодромі компанії Starbase. Суть її роботи проста – при наближенні до вежі ракета сповільнюється і її охоплюють спеціальні «клешні» на вежі. Завдяки подібній технології інтервали між запусками однієї ракети можна буде скоротити до мінімуму. Маск говорить про одну годину – це значно швидше варіанта з плавучими платформами.

Офіційний ютуб-канал NASA Space Flight дозволяє будь-кому бажаючому слідкувати за будівництвом «Мехазіли».

Основні зусилля SpaceX зараз кинуті для будівництва космічного корабля Starship, розробкою якого компанія займається вже близько десяти років. Його фінальна мета – доставка людей та вантажів на Марс, про який так мріє сам Ілон Маск.

На 2023 намічені амбітні плани за участю Starship – відправка японського мільярдера на екскурсію до Місяця, а надалі SpaceX і NASA планують спорядити першу з 1972 експедицію астронавтів на поверхню супутника Землі.