Вчені знайшли новий спосіб читати думки людей

Зчитувачі думок давно не нова технологія. Люди навчилися вставляти прямо в мозок людини імплантат, який моніторить мозкову діяльність. Для цього потрібні складні операції та втручання у головний орган. Тепер все по-іншому.

Що вигадали

Вченим вдалося створити гаджет у вигляді сіточки, що складається із 16 електродів. Його кріплять на яремну вену (знаходиться в ділянці шиї). При цьому мозок не чіпають. Чіп впроваджують за допомогою катетера.

Stentrode віддалено зчитує імпульси та передає інформацію по Wi-Fi на комп’ютер. На вигляд людина з таким чіпом ніяк не відрізняється від звичайної. Вчені вже провели досліди на людях. Ніхто не скаржився на дискомфорт чи інші незручності протягом одного року.

Навіщо це потрібно

Тепер можна не робити складних маніпуляцій з мозком людей, які потребують подібних гаджетів. Наприклад, зчитувач думок може допомогти глухонімим розмовляти. Для звичайних користувачів також є застосування. Якщо впровадити цей чіп собі, можна керувати гаджетами, наприклад смартфоном або технікою розумного будинку. Ви тільки подумали, а чайник уже закипів.