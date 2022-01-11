Науковці припустили, чи можуть інопланетяни виявити розумне життя Землі

Весь світ нещодавно милувався запуском найбільшого космічного телескопа Джеймса Вебба. Однією з його завдань є дослідження атмосфер екзопланет та виявлення ознак життя на них. А якщо на цих екзопланетах вирує розумне життя і вони теж шукають собі подібних. Чи самі інопланетяни зможуть знайти нас? І як вони це зроблять?





Чи можуть інопланетяни побачити нас у оптичний телескоп?

Якщо інопланетяни використовуватимуть видиме наше світло, то, перш за все, вони помітять, що наша планета має блакитний колір. Логічно припустити, що на цій планеті (тобто на Землі) існує вода у рідкому стані. Крім води можна було б побачити також полярні шапки на полюсах Землі, оскільки льодовиковий покрив змінюється через коливання температури. Також у видимому діапазоні можна спостерігати хмари, тобто метеорологічні умови.

Проте, не факт, що це все під силу розглянути іншим розумним істотам. Адже яскравість Землі в мільйони разів менша за яскравість Сонця, тому вони навіть не зможуть виявити чи є у Сонця планета взагалі. Крім цього інопланетянам потрібно буде озброїтись дуже великим телескопом з великою роздільною здатністю.

Методи знаходження екзопланет

А якщо вони використовують інфрачервоне випромінювання? Яскравість Землі по відношенню до нашого Сонця в цій частині спектру буде трохи вищою. Крім цього наявність обертової навколо зірки планети можна визначити, дослідивши гравітаційні коливання самої зірки, викликані гравітаційним полем планети. Але для Землі це не дуже підходить, адже її маса дуже мала і Сонце під впливом земної гравітації майже не коливається.

Але є ще інший спосіб, саме його використовують сучасні телескопи, що виявляють екзопланети. Ці телескопи досліджують періодичні зміни яскравості зірки. Коли планета проходить відносно спостерігача перед диском зірки, то зірка трохи тьмяніє. Саме цю різницю яскравості й уловлює телескоп NASA “Кеплер” для виявлення екзопланет.

Транзитний метод

Звичайно, це не дозволить побачити саму планету, але деякі її характеристики, такі як відстань від материнської зірки, період обертання планети навколо неї, розмір самої планети і приблизну її масу.

Але для цього потрібно потрапити інопланетянам у таке місце нашої галактики, звідки, при обертанні Землі, вона проходитиме диском Сонця. Якщо все ж таки розумним істотам пощастить, то крім вище згаданих характеристик вони все одно не зможуть виявити чи є на цій планеті якесь життя.

Як інопланетяни знайдуть життя Землі?

Одним із найбільш дієвим методом дослідження атмосфер екзопланет є спектроскопічний аналіз. При цьому, як і за транзитного методу, потрібно, щоб інопланетяни бачили транзит нашої планети на тлі Сонця. Завдяки спектрографу можна буде виявити високий рівень метану, озону, кисню та інших так званих біомаркерів людства. Саме ці ознаки дають досить переконливі докази існування бодай якогось життя на Землі. Хоча слід також пам’ятати, що ці біомаркери можуть мати не лише антропогенне походження.

Для виявлення розумного життя вони могли б застосувати радіохвильове або мікрохвильове випромінювання. Якщо вони застосують величезний радіотелескоп і налаштують його на потрібні частоти, то зможуть вловити безліч сигналів нашої планети, які генерують мобільні телефони, мікрохвильові печі, телевізори радари і супутникові зв’язки. Але не факт, чи зможуть вони відрізнити ці сигнали від інших сигналів, що йдуть з планет-гігантів, наприклад.