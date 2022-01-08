Вчені розробили їстівну альтернативу пластиковій упаковці: її використовуватимуть у Lidl

Вчені зі швейцарської дослідницької організації Empa разом із рітейлером Lidl Switzerland розробили захисне целюлозне покриття для фруктів та овочів. Воно виготовлене з макухи – речовини, яку можна витягти зі шкірки фруктів та овочів.





Покриття можна наносити на фрукти та овочі, щоб продовжити термін їх зберігання. На його розробку дослідники витратили понад рік. Проведені тести показали, що банани, оброблені покриттям, залишаються жовтими на 10 днів, тоді як банани без покриття ставали коричневими. За словами голови лабораторії Empa Густава Нюстрема, термін придатності бананів збільшився більш ніж на тиждень.

“Велика мета полягає в тому, щоб у майбутньому такі біопокриття могли замінити більшу частину упаковки на нафтовій основі”, – розповів Нюстрем.

Покриття може бути розпорошено на фрукти, або нанесено на продукти у вигляді соусу. Крім того, його легко змивати. Покриття абсолютно нешкідливе для споживача.

Целюлозний шар протестують та покращать протягом наступних двох років спільно з Lidl Switzerland та постачальниками фруктів та овочів. Нову технологію планують запровадити у всіх 150 магазинах Lidl у всій Швейцарії.