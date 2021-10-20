Вчений заявив, що ракову пухлину можна «побачити» в очах пацієнта

Професор госпіталю Лондон Бридж Геогр Сантіс заявив, що пухлину легенів можна буквально побачити по очах пацієнта. Англійському виданню Express він повідомив, що одним із симптомів онкології є «опущені повіки».





Сантіс пояснив, що подібні захворювання супроводжуються деякими розладами нервової системи, при яких відбувається здавлювання нервів в організмі.

«Це може призвести до опущених вік або зменшення потовиділення на обличчі», – пояснив професор госпіталю Лондон Бридж.

Крім того, він перерахував і інші можливі симптоми раку легенів. До них Сантіс відніс: безперервний кашель, кровохаркання, утруднене або хворобливе дихання.