Вчений заявив, що ракову пухлину можна «побачити» в очах пацієнта
Професор госпіталю Лондон Бридж Геогр Сантіс заявив, що пухлину легенів можна буквально побачити по очах пацієнта. Англійському виданню Express він повідомив, що одним із симптомів онкології є «опущені повіки».
Сантіс пояснив, що подібні захворювання супроводжуються деякими розладами нервової системи, при яких відбувається здавлювання нервів в організмі.
«Це може призвести до опущених вік або зменшення потовиділення на обличчі», – пояснив професор госпіталю Лондон Бридж.
Крім того, він перерахував і інші можливі симптоми раку легенів. До них Сантіс відніс: безперервний кашель, кровохаркання, утруднене або хворобливе дихання.
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