Названа головна небезпека супутників SpaceX для Землі

Якщо такі компанії, як SpaceX або Oneweb, досягнуть свого, десятки тисяч супутників можуть опинитися на орбіті лише за кілька років. Вчені давно скаржилися, що це має призвести до більшої кількості зіткнень. Ця ситуація також впливає на погляд у космос.





Останнє може мати серйозні наслідки, принаймні цього побоюються фахівці, які спостерігають за астероїдами. Надто пізно виявлений потенційно небезпечний навколоземний астероїд може у найгіршому разі мати катастрофічні наслідки для Землі.

В опитуванні 34 експертів зі спостереження та захисту від астероїдів, проведеного Apollo Academic Surveys та планетологом Керрі Ньюджент з Олінського інженерного коледжу в Массачусетсі, майже три чверті висловили як мінімум «помірну стурбованість». Чверть були «вкрай стурбовані», як пише space.com.

За словами анонімного учасника опитування, особливо в сутінках, які є дуже важливими для пошуку навколоземних астероїдів і комет, низькоорбітальні супутники можуть суттєво вплинути на спостереження. Було згадано відповідні дослідження.

Запуск зондів, призначених для управління траєкторією астероїдів, таких як проект НАСА «DART», також може бути зірваний через безліч супутників на орбіті, згідно з іншим занепокоєнням, вираженим науковим співтовариством.

Однак не всі опитані бачать ситуацію такою ж загрозливою, як перелічені вище. Інші експерти заперечували, що програмне забезпечення зможе відфільтрувати більшу частину перешкод від штучних супутників під час спостереження із Землі.

З іншого боку, за словами іншого експерта, наземні обсерваторії у будь-якому разі втрачають свою ефективність та значення у вивченні космосу.