Собаку вкусив кліщ: помилки, які можуть згубити чотирилапого друга

Кліщам немає різниці, кого кусати – собак чи їхніх господарів. Але якщо на тілі людини комаху виявити не так складно, то з собаками справи йдуть інакше. При цьому кліщі залишаються однаково небезпечними як для людей, так і для тварин.

Уважні власники оглядають собак після кожного вигулу, починаючи від ранньої весни і закінчуючи першими морозами.

Виявити кліща в густій шерсті не так просто, тому рекомендується проводити обробку, щеплювати тварин, використовувати засоби захисту від паразитів. Але і це ще не все. Важливо знати, яких помилок не можна припускатися під час виявлення кліща.

Поради власниках чотирилапих друзів

1.Оглядати тварину починають з голови, промацують складки шкіри і прочісують шерсть щіткою.

2.Знявши кліща, уважно стежте за станом улюбленця – насторожити мають слабкість, млявість і втрата апетиту.

Крім того, можуть з’явитися розлад шлунка, блювота, задишка та інші симптоми, після яких необхідно звернутися до лікаря.

3. Виявивши кліща, не знімайте його голими руками, не здавлюйте пінцетом або іншими інструментами.

Комаху викручують, накинувши їй на голову біля самого місця укусу петлю з нитки і викручують у протилежному напрямку.

Або використовуються спеціальні прилади.

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