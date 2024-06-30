Три місця, де точно не слід зберігати флешку: втратите файли

USB-флеш-накопичувачі користуються величезною популярністю серед власників комп’ютерів та ноутбуків.

І нічого дивного в цьому немає, адже запам’ятовуючі пристрої такого типу дуже зручні у використанні.

Однак будь-яка флешка може досить швидко вийти з ладу. Причому таке може статися з вини самого користувача.

Річ у тім, що багато людей неправильно зберігають USB-флеш-накопичувачі.

Давайте розберемося, в яких місцях у жодному разі не можна залишати флешки.

Поруч із певними приладами

Не залишайте флешку поруч із джерелами електромагнітного випромінювання. Яскравий приклад – мікрохвильовка.

Якщо USB-флеш-накопичувач розташовуватиметься поруч із мікрохвильовкою протягом кількох хвилин, то нічого страшного не трапиться.

А ось якщо флешка зберігається поруч із цим приладом тижнями або навіть місяцями, то вона рано чи пізно перестане працювати.

На нагрітій поверхні

Не піддавайте запам’ятовуючий пристрій впливу занадто високих температур.

Захищайте флешки від прямих сонячних променів.

У кишені зимової куртки

Негативно на стан флешки може вплинути і мороз.

Якщо ви зберігатимете USB-флеш-накопичувач у кишені зимової куртки, яку часто одягаєте, то через вплив низьких температур пристрій рано чи пізно вийде з ладу.