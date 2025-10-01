OnePlus 15 помічений на фотографії перед випуском

Китайська кіберспортивна ліга PEL (Peacekeeper Elite League) спровокувала витік інформації про майбутній флагманський смартфон OnePlus. У соціальних мережах ліги було опубліковано фото, на якому один з учасників тримає в руках невідомий пристрій, який, як швидко підтвердили відомі інсайдери, виявився OnePlus 15.

Інсайдери Digital Chat Station та Ice Universe підтвердили, що смартфон на знімку є наступним флагманом компанії. Якщо чутки виявляться правдивими, OnePlus 15 отримає значні оновлення апаратного та програмного забезпечення:

Процесор: Очікується, що серцем пристрою стане новий чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 .

Очікується, що серцем пристрою стане новий чип . Пам’ять та акумулятор: Смартфон може отримати до 16 ГБ оперативної пам’яті та потужний акумулятор на 7000 мАг .

Смартфон може отримати до та потужний акумулятор на . Екран: Ймовірно, OnePlus 15 матиме плоский OLED-дисплей із діагоналлю 6,78 дюйма, роздільною здатністю 1,5K та надвисокою частотою оновлення 165 Гц .

Ймовірно, OnePlus 15 матиме плоский із діагоналлю 6,78 дюйма, роздільною здатністю 1,5K та надвисокою частотою оновлення . Камера: Основним модулем стане 50-мегапіксельна камера, доповнена перископічним модулем з трикратним оптичним збільшенням. Крім того, компанія може впровадити власний движок обробки зображень DetailMax.

Хоча офіційна дата презентації OnePlus 15 поки не оголошена, поява пристрою в руках кіберспортсменів свідчить про те, що розробка перебуває на фінальній стадії.