Миттєвий успіх: Silent Hill f розпродано мільйонним тиражем за першу добу

Відродження культової хоррор-франшизи Silent Hill набирає обертів. Минулого тижня відбувся довгоочікуваний реліз Silent Hill f — найнезвичайнішої частини відомого психологічного циклу, яка, судячи з перших результатів, припала до душі як критикам, так і звичайним гравцям.

Компанія Konami поділилася вражаючими успіхами своєї новітньої гри: лише за першу добу продажів Silent Hill f досяг позначки понад 1 мільйон копій на всіх платформах. Цей показник включає як фізичні, так і цифрові видання. Варто зазначити, що торішній Silent Hill 2 Remake зумів досягти аналогічного результату лише за три дні, що підкреслює високий інтерес аудиторії саме до нової частини.

У видавця, як відомо, великі плани на розвиток бренду. На шанувальників психологічних трилерів чекає ціла низка нових проєктів, які знаходяться в розробці:

Silent Hill: Townfall від студії Screen Burn.

від студії Screen Burn. Переосмислення оригінальної Silent Hill від польської студії Bloober Team.

від польської студії Bloober Team. Повнометражний фільм «Повернення в Сайлент Хілл» за мотивами Silent Hill 2.

Миттєвий комерційний успіх Silent Hill f підтверджує, що інтерес до похмурого і сюрреалістичного світу франшизи залишається надзвичайно високим.