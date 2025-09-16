Silent Hill f отримав першу оцінку: гра дуже моторошна

Оглядачка видання DualShockers Олена Чапелла опублікувала на Reddit враження від хоррора Silent Hill f до офіційного дозволу на публікацію оглядів. Повідомлення швидко видалили, але користувачі встигли зберегти скріншоти, на які звернули увагу ЗМІ.

Чапелла оцінила гру в 9,5 бала з 10. За її словами, Silent Hill f вийшла «вражаючою і моторошною», а одна зі сцен особливо шокувала. Журналістка зазначила, що проект відчувається унікальним, але при цьому зберігає дух класичної Silent Hill.

Також у повідомленні згадувалися особливості бойової системи, що частково нагадує souls-like, наявність декількох кінцівок і режиму «Нова гра+». Історія, як уточнила автор, розкривається через документи і записи в щоденнику персонажа.

Реліз Silent Hill f відбудеться 25 вересня 2025 року на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S.