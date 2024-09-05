Половина заробітку NVIDIA припадає лише на чотирьох клієнтів

Фінансовий аналітик D. A. Davidson & Co. Гіл Лурія вважає, що інвесторам NVIDIA варто занепокоїтися одним із фактів, що стосується прибутку компанії. Виявилося, що майже половина заробітку NVIDIA у другому кварталі 2024 року – $13,8 млрд із $30 млрд – припадає всього на чотирьох клієнтів компанії.

Така інформація опублікована у звіті для Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Назви клієнтів у документі не розкривають, однак, за словами аналітика, у найближчі рік-два інвесторам NVIDIA варто бути напоготові, передає Business Insider.

Як зазначив Лурія, законів, які б змушували розкрити назви клієнтів, немає, проте він припускає, що мова може йти про Microsoft, Meta, Amazon і Google. Ці чотири компанії останнім часом активно займаються дослідженнями і розробками у сфері ШІ, для чого потрібні великі обчислювальні потужності.

Аналітик вважає незвичайним те, що компанія рівня NVIDIA створює умови, в яких грошові потоки залежать від невеликої кількості покупців.

Нагадаємо, напередодні акції NVIDIA впали майже на 10%, і корпорація втратила близько $300 мільярдів капіталізації буквально за кілька годин. На думку експертів, падіння вартості цінних паперів корпорації викликано чутками про збільшення масштабів антимонопольної кампанії щодо NVIDIA.