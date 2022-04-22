Ілон Маск озвучив ціну квитка на Марс

Хоча, швидше, йдеться про те, якої ціни Маск хотів би досягти, і від чого це залежить. Якщо в 2019 році він говорив, що ціна одного місця може сягати $500 000, залежно від завантаженості корабля, то зараз мова вже про $100 000.





Для відправки до 2050 року на Марс до мільйона людей, потрібен досить великий флот кораблів, який, за словами Маска, створюватиметься, зокрема, за рахунок покупців квитків.

Це означає, що ціна квитків має бути доступною настільки, щоб достатньо людей могли собі це дозволити.

«Якщо політ на Марс коштуватиме близько $100 000, то я думаю, що майже кожен може заробити та накопичити таку суму і мати можливість вирушити на Марс, якщо захоче. Я думаю, що тільки невеликий відсоток людства захоче полетіти на Марс і, таким чином, проспонсувати його колонізацію. Дуже важливо наголосити, що Марс, особливо на початку, буде далеко не райським місцем. Це буде небезпечна, тісна, важка робота і завжди є варіант, що ви можете не повернутися назад на Землю, але це буде ще та пригода.» – говорить Ілон Маск.