Вчені навчились бачити через стіни за допомогою Wi-Fi

Інженери Массачусетського технологічного інституту розробили технологію mmNorm, що дозволяє реконструювати 3D-форму об’єктів, прихованих від прямого огляду. Система використовує міліметрові хвилі за аналогією з Wi-Fi для відбиття сигналів і точного визначення форми і розташування предметів.

Система працює за рахунок аналізу так званих спекулярних відбиттів, коли сигнал відбивається від поверхні як від дзеркала. На відміну від традиційного методу радіолокації, mmNorm оцінює напрямок поверхні (нормалі) в кожній точці простору. Використовуючи отримані дані, алгоритм відновлює точну геометрію прихованого об’єкта, причому в середньому з похибкою на 40% менше, ніж у існуючих технологій.

Автори протестували mmNorm на більш ніж 60 об’єктах — від кухлів до ложок і дрилів, включаючи матеріали різної щільності, такі як дерево, пластик, скло, метал і гума. Система показала до 96% точності при визначенні форми і навіть здатність розрізняти кілька об’єктів в одній коробці — наприклад, ніж, виделку і ложку. Єдиним обмеженням поки що залишаються предмети, що знаходяться за металевими або занадто товстими стінами.

Технологія вже протестована за допомогою прототипу на роботизованій руці і може застосовуватися в промисловому сортуванні, доповненій реальності, розумних будинках і навіть в системах безпеки. mmNorm розроблена за підтримки NSF, Microsoft і MIT Media Lab. Наступним кроком команда бачить підвищення роздільної здатності системи та її адаптацію до роботи з менш відбивними поверхнями і через більш щільні перешкоди.