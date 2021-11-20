Електричний вугор: Риба, яка своїм розрядом в 800 вольт може звалити навіть коня

Скільки байок витає довкола цієї рибини. І почнемо, мабуть, із найпоширенішої: електричний вугор — не вугор. Він набагато більший родич сомам. І взагалі, їхня група має окрему назву — гімнотові . Вітаємо, якщо мова зайде про електричні вугри (навіть уявити страшно, що це за діалог), ви зможете випендритися і сказати: «взагалі-то, електричний гімнот !».





Довгий час вважалося, що електричний вугор це один вид на всю Амазонку. Але нещодавно цікаві іхтіологи почали порівнювати будову голови риб, поколупалися в їхньому генотипі і виявили, що насправді електричних вугрів аж три види . Між собою вони відрізняються не лише зовні, а й за напругою. Electrophorus voltai може жахнути до 800 вольт , Electrophorus varii приблизно 600 вольт , а ось Electrophorus electricus – якісь жалюгідні 400 вольт .

Ви вже представили, як риба, обплутана в павутинні з блискавок, збиває всіх праворуч і ліворуч. Але для такого шоу вугор надто лінивий. Більшу частину часу він сидить десь у болоті . Лише голод може змусити рибину поворухнутися.

Виявивши скупчення риб, молюсків або ракоподібних , вугор дає 3-4 потужні розряди. Але таких швидких, що тривають менше секунди — помітити їх можна лише на уповільненій зйомці. Вугор б’є по невеликій області . Всі ті, кому пощастило в неї потрапити, безглуздо впадають у ступор від оглушення. Вугру тільки й залишається, що всмоктати в себе найсмачніші ніштяки і вирушити на бокову.

Чи може цей ходячий павербанк вбити людину? Загалом може. Особливо, якщо людина слабка серцем . Викликаючи фібриляцію (хаотичне скорочення) шлуночків серця, риба цілком здатна зупинити наш мотор. Але летальних випадків після зустрічі з вуграм мало. Принаймні зареєстрованих …

А ось молодих кайманів та анаконд дорослі вугри вбивають на раз. Щоправда, на таке здатні лише дорослі риби, що вимахали до 1,5 метра та 20 кіло. До того ж левову частку від ваги становлять органи, що генерують розряд. Вони, до речі, не що інше, як видозмінені м’язові клітини .

Більше того, вугри, як правило, намагаються напасти першими . Риби вистрибують із води та грудьми кидаються на амбразури, притискаючись до кривдника тілом. Так вони можуть вистрілити по ворогові всіма доступними вольтами.

Сили їхнього струму цілком достатньо навіть для того, щоб убити коня. На жаль, це вірогідно перевірений факт. У 1807 році дослідник природи Олександр фон Гумбольдт попросив місцевих наловити електричних вугрів. Не будучи дурнями, аборигени загнали в озеро табун коней та мулів . На копитних одразу ж накинулися обурені вугри і почали шарашити нещасним струмом, поки зовсім не «розрядилися». Електричним вуграм, щоб добре шандарахнути струмом, потрібен певний час на перезарядку . На жаль, два коні заходу не пережили — але такою була наука в ті роки!

А ще струм – чудовий спосіб комунікації . Як нам електрика дозволяє тріщати в чатиках і кидатися мемасами, так і електричні вугри здатні перемовлятися електророзрядами між собою, повідомляючи про своє місцезнаходження, вік, поле та інші особистісні параметри.