Відомі смартфони Xiaomi, для яких MIUI 13 практично готова

Раніше Xiaomi підтвердила, що представить свіжу MIUI 13 вже цього року. А з огляду на те, що до кінця 2021-го залишилося трохи більше місяця, компанія явно повинна мати на руках передрелізні версії системи.





І, судячи з останніх даних, так воно є. Більш того, за словами інсайдерів, Xiaomi вже розробила робочу версію MIUI 13 для ряду своїх смартфонів, що вийшли. Всього серед них виявилося 9 пристроїв:

Xiaomi MIX 4 (V13.0.0.1.SKMCNXM)

Xiaomi Mi 11 Ultra / Xiaomi Mi 11 Pro (V13.0.0.3.SKACNXM)

Xiaomi Mi 11 (V13.0.0.3.SKBCNXM)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (V13.0.0.3.SKICNXM)

Xiaomi Mi 10S (V13.0.0.2.SGACNXM)

Redmi K40 Pro+ / Redmi K40 Pro (V13.0.0.3.SKKCNXM)

Redmi 40 (V13.0.0.2.SKHCNXM)

На даний момент, на жаль, ці смартфони не можна оновити до MIUI 13. Але можливо доступ до апдейту з’явиться вже в день анонсу нової версії системи.