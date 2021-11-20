Softnews

Відомі смартфони Xiaomi, для яких MIUI 13 практично готова

20.11.2021
1 хвилина на прочитання

Раніше Xiaomi підтвердила, що представить свіжу MIUI 13 вже цього року. А з огляду на те, що до кінця 2021-го залишилося трохи більше місяця, компанія явно повинна мати на руках передрелізні версії системи.


І, судячи з останніх даних, так воно є. Більш того, за словами інсайдерів, Xiaomi вже розробила робочу версію MIUI 13 для ряду своїх смартфонів, що вийшли. Всього серед них виявилося 9 пристроїв:

Новини по темі
  • Xiaomi MIX 4 (V13.0.0.1.SKMCNXM)
  • Xiaomi Mi 11 Ultra / Xiaomi Mi 11 Pro (V13.0.0.3.SKACNXM)
  • Xiaomi Mi 11 (V13.0.0.3.SKBCNXM)
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G (V13.0.0.3.SKICNXM)
  • Xiaomi Mi 10S (V13.0.0.2.SGACNXM)
  • Redmi K40 Pro+ / Redmi K40 Pro (V13.0.0.3.SKKCNXM)
  • Redmi 40 (V13.0.0.2.SKHCNXM)

На даний момент, на жаль, ці смартфони не можна оновити до MIUI 13. Але можливо доступ до апдейту з’явиться вже в день анонсу нової версії системи.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


Tags
20.11.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

WhatsApp

Знайдено спосіб прочитати видалені повідомлення в WhatsApp

16.11.2021

Названо сім додатків, які потрібно терміново видалити зі смартфона

15.11.2021
MIUI 12.5 Enhanced

Стало відомо, які смартфони першими отримають MIUI 12.5 Enhanced та чим MediaTek поступається Snapdragon

14.11.2021
Windows 11

Нову Windows не можна буде встановити знову після видалення

13.11.2021
Back to top button