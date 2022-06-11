В Epic Games Store безкоштовно роздають симулятор акули

Гарні новини для геймерів. У Epic Games Store стартувала роздача гри з назвою – Maneater. У ній гравцю необхідно керувати осиротілою акулою, яка шукає вбивцю своєї матері.





Протягом гри вам доведеться досліджувати величезний відкритий світ, розвиватись, поїдаючи поживні речовини та поглинати сотні ворогів. Цікаво, що серед останніх є як люди, так і представники тваринного світу.

Maneater отримав досить високі оцінки користувачів та критиків. На ресурсі Metacritic оцінка гри – 70 балів із 100 на основі 44 відгуків.

Забрати Maneater абсолютно безкоштовно можна до вечора 16 червня. Щоб це зробити, потрібно зайти на сторінку гри в Epic Games Store і додати її в кошик, після чого придбати за 0 гривень.