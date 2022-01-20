Opera запускає новий браузер – Opera Crypto Browser

Компанія Opera запускає публічне бета-тестування свого нового продукту — Web3-браузера «Crypto Browser» із вбудованим криптогаманцем, зручним доступом до криптовалютів та NFT, підтримкою децентралізованих програм та іншими інноваційними функціями.





Виконавчий віце-президент Opera Йорген Арненсен (Jorgen Arnensen) заявив, що мета даного продукту полягає в тому, щоб «спростити користувальницький досвід Web3, який часто спантеличує звичайних користувачів».

Ключовою особливістю є вбудований криптогаманець, який підтримуватиме блокчейни, включаючи Ethereum, Bitcoin, Celo та Nervos. Ідея полягає в тому, щоб надати доступ до криптовалют без будь-яких розширень, а також з можливістю використання сторонніх гаманців. Користувачі зможуть купувати криптовалюту за допомогою фіатних засобів, обмінювати криптовалюту безпосередньо в гаманці, відправляти та отримувати її та перевіряти баланс свого гаманця. Crypto Browser отримав безпечний буфер обміну, який гарантує, що інші програми не зможуть отримати дані при копіюванні та вставці.

Інша ключова функція – підтримка Web3, також відомого як децентралізований інтернет на основі блокчейну. Згідно з Opera, крім забезпечення додаткової безпеки за допомогою шифрування блокчейна, браузер дозволить користувачам отримувати доступ до таких речей, як GameFi, «де ви можете заробляти, граючи у всілякі метавсесвіти». Також у браузері ви знайдете «Crypto Corner» з останніми новинами про блокчейн, який дозволить вам розвивати свої навички Web3».

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