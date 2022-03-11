Apple Pay, Google Pay та Samsung Pay перестали працювати в Росії

Причому не важливо, якого банку у вас карта. З 10 березня на території всієї Російської Федерації повністю припинили функціонувати поширені системи безконтактних платежів Apple Pay, Google Pay та Samsung Pay. Зручний спосіб оплати, яким користувалися мільйони росіян, став надбанням минулого.





Нагадаємо, що цього тижня найбільші платіжні системи VISA та Mastercard повідомили, що їхні картки перестануть працювати з картами банків із РФ. Те саме стосується всіх їхніх сервісів. Покупки в інших країнах та в зарубіжних онлайн-магазинах здійснити не вдасться. У Росії “пластик” продовжить працювати. Але без Apple Pay, Google Pay та Samsung Pay.

Справа в тому, що всі ці методи працювали на основі Mastercard і VISA. З картами «Мир» вони відмовляються функціонувати. А що буде, коли банки випустять карти «Мир» із підтримкою UnionPay? Не можна виключати, що Apple Pay, Google Pay та Samsung Pay знову запрацюють.

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